Fikret Orman: 'Karara İtiraz Edeceğiz'

- Fikret Orman: "Karara itiraz edeceğiz"



İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların antrenmanı sırasında basın mensuplarına UEFA'nın kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, verilen cezaya itiraz edeceklerini belirtti.

Lyon maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da antrenmanı takip etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Rhodolfo yer almadı. Lyon karşısında forma giyip giymeyeceği merak edilen Adriano ve Quaresma ise çalışmada hazır bulundu. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmanın basına açık bölümünde futbolcular koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

"Tahkimden döneceğine inanıyorum"

Antrenmanı takip eden Başkan Fikret Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kulübe verilen cezaya itiraz edeceklerini belirterek, "Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA'nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum. Taraftarlarımız daha dikkatli olmalı. Ben bilete 10 lira zam yapıyorum, 400 bin lira kazanıyorum. Sonra o parayı UEFA alıyor. Olacak iş değil. Taraftarlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.