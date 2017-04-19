Fikret Orman'dan Taraftara Uyarı

Fransız ekibinin taraftarının Vodafone Arena'daki karşılaşmada tribünde olmayacağını açıklayan Orman, Beşiktaş tarihi açısından çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarının altını çizdi.



Orman "Rakibimizi Beşiktaş efendiliği ve nezaketiyle ağırlayacağız. Turu geçmeyi da Allah bize nasip eder inşallah. Rakibimiz üst düzey bir takım. Artık deplasmandaki maçı unutmamız lazım. Maç geç bir saatte. Taraftarımız Beşiktaş Çarşı'da yemek yiyor, içki içiyor fakat stada yorgun geliyor. Onlardan isteğim, maça yorulmadan gelmeleri. Oyuncularımızın kariyeri ve Beşiktaş için önemli bir maç. Lyon da bizim gibi kazanmak istiyor. Bu da üst düzey maçlar için normal. Oyuncularımız üst düzey birçok maç oynadı bu sezon. Eksiklerimiz var ama takımda muhtemşem sporcularımız da var. Hepsine iş düşüyor. Dua edelim, şans bizden yana olsun" dedi.



Maçın hakemi Milorad Mazic'i "Bu hakem bizim bu sezon İstanbul'daki Benfica maçımızı yönetti. Tecrübeli ve başarılı bir hakem" sözledriyle yorumlayan Fikret Orman, cezası nedeniyle Lyon eşleşmesinde forma giyemeyen Vincent Aboubakar için de "Sevdiğimiz bir çocuk. Hata yaptı, o da üzüldü. Ama milli takımımızın santrforu Cenk Tosun bizim santrforumuz. Allah, Cenk'e de futbol şansı versin ve 2-3 gol atsın" ifadesini kullandı.