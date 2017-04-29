Fiat'tan Muğla'ya İki Yeni Tesis

Fiat, bayilik ağını Türkiye'nin dört bir yanında güçlendirmeye devam ediyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında geniş bayi ve servis ağına sahip olan Fiat, geçen yıl pazar lideri olduğu Muğla'da iki yeni tesisinin resmi açılışlarını gerçekleştirdi.



2008 yılından beri Fiat markasını Ege'nin 5 ayrı noktasında kullanıcılarla buluşturan Yön Otomotiv, Fethiye ve Bodrum'da iki tesisini aynı dönemde yeniledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Yön Otomotiv'in ilk olarak Denizli'deki Fiat bayiliğiyle, 9 yıl önce Tofaş ailesine katılmasını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Yön Otomotiv'in kurucuları Manisalı ailesinin, her konuya farklı yaklaşımı değişim ve başarıyı da beraberinde getiriyor. İlk günden bu yana yatırımlarına devam ederek, hızlı bir büyüme sergileyen Yön Otomotiv, bugün 5 ayrı noktada hizmet veriyor. Değerli bayimizin katkısı ile Fiat markamız geçen yıl Muğla'da en çok tercih edilen marka oldu.Doğal güzellikleriyle ünlü, ülkemizin en popüler turizm merkezlerini barındıran Muğla ilimiz, 1 milyon nüfusu ve yüksek alım gücü ile otomotiv pazarı açısından önemli bir satış ve servis potansiyeline sahip.Yön Otomotiv'in, yeni tesisleriyle başarılı performansını perçinleyeceğine, markamızın gücünü arttıracağına yürekten inanıyorum."



Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ise, Fiat'ın Türkiye'deki başarısında bayilerin çok büyük bir rolü olduğunu belirterek, "Değerli iş ortağımız Yön Otomotiv, Fiat markasını başarı ile temsil ediyor. Muğla ilindeki satış başarısının yanı sıra müşteri memnuniyeti konusunda da örnek bir performans sergiliyor. Bayimiz geçen sene, satış sonrası hizmetler kalite değerlendirmesinde, Fiat bayi teşkilatındaki en başarılı bayimiz oldu.



Yön Otomotiv'in yenilenen entegre tesisleri ile birlikte daha büyük başarılara imza atacağından, en önemlisi, müşteri memnuniyetindeki başarılı hizmetlerini yukarı taşıyacağından yana hiç kuşkumuz yok. Tüm Yön Otomotiv Ailesi'ni müşteri odaklı ve özverili çalışmaları için kutluyor, yeni tesislerimizin Yön Otomotiv'e, Fiat markasına ve Muğla ilimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yön Otomotiv Genel Müdürü Okan Manisalı da Muğla ili içinde gerçekleştirdikleri yeni tesis yatırımları ile ilk kez Denizli dışına çıktıklarını belirterek, "Yön Otomotiv olarak, ailemizden gelen tüm deneyimimizle, Ege'nin farklı bölgelerinde yer alan satış noktalarımızla ağımızı genişletiyoruz. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da, Fethiye ve Bodrum gibi, Ege'nin en prestijli bölgelerindeki Fiat Bayi yatırımlarımız bizim için önemli bir adım ve büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



Satış, satış sonrası, servis ve yedek parça faaliyetlerini tek çatı altında sağlayacak Yön Otomotiv, Fethiye'de 3 bin, Bodrum'da ise 4 bin 600 metrekare kapalı alanda hizmet verecek.



Yön Otomotiv'in yeni tesislerinde Otoeksper markası ile 2. el araç satış hizmeti de sunulacak. Yön Otomotiv, Fethiye ve Bodrum'daki yeni tesisleriyle birlikte Fiat markasının bölgedeki pazar payını güçlendirmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.