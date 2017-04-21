Fetö Zanlılarının Rodos'a Kaçmak İsterken Yakalanması

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 7 kişiden biri olan Zekeriya K, adliyeye getirildi.



Marmaris ilçesinde 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasındaki Zekeriya K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



Bu arada Zekeriya K'nin, emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.



Olay



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Rodos'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.



Gözaltına alınan zanlılardan Zekeriya K. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 13 Nisan'da teslim edilmişti.



Zekeriya K. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu belirlenmişti.