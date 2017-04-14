Fetö Zanlılarının Rodos'a Kaçmak İsterken Yakalanması

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalanan 7 zanlıdan Filiz Ö. (46) tutuklandı.



İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 zanlı arasında yer alan ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Filiz Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Filiz Ö'nün Manisa'nın Alaşehir ilçesi Toplum Sağlığı Merkezinde görevliyken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan eşinin Almanya'da yaşadığı belirtildi.



Zanlılardan Mustafa A. (57), Levent Ç. (40), Selahattin Ş. (29) ve Meryem Ç'nin (40) gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 7 zanlı, 12 Nisan'da İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmış, zanlıların kaçak geçişini organize ettikleri öne sürülen H.K. (41) ile İran uyruklu H.M. (36) de gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan Zekeriya K'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 5 yakalama kararı bulunduğu, zanlının sözde "Zonguldak il imamı", "Siirt il imamı" ve "Gaziantep Mühendisler Odası imamı" olduğu gerekçesiyle Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Sinop'ta komiser yardımcısı iken KHK ile meslekten ihraç edilen Aziz T. ise Sinop Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.