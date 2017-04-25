Fetö Şüphelisi 6 Astsubay Mahkemeye Çıkartıldı

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay adliyeye sevk edildi.



FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubayların da olduğu M.K., H.O., S.Y., Y.P., M.Y. ve H.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan astsubaylar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - Niğde