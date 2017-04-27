Fetö Sanığı: Kocamın Eşi Olmaktan Çok Çektim

ULUSLARARASI Antalya Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında üniversitenin firari eski genel sekreteri Sedat Göçen'in eşi Aysun Göçen'in de aralarında bulunduğu 10 sanıktan 5'i tahliye edildi. Tahliye talebi reddedilen Aysun Göçen, Sedat Göçen'in eşi olduğu için çok çektiğini söyledi.



Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu 10 sanık ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar terör örgütü üyeliğini kabul etmeyip tahliye talebinde bulundu. 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Aysun Göçen, firari Uluslararası Antalya Üniversitesi eski Genel Sekreteri Sedat Göçen'in eşi olmanın cezasını çektiğini ileri sürdü. 1996'da ilk evliliğinden iki çocuğu olduğunu anlatan Aysun Göçen, 2006 yılında şimdiki eşi Sedat Göçen ile evlendiğini söyledi. 2'nci evliliğinden de 2 çocuğu olduğunu anlatan Aysun Göçen, 2006 ile 2009 yılları arasında Toros Koleji'nde İngilizce öğretmenliği yaptığını belirtti. Hamilelik nedeniyle işinden ayrıldığını ve sonrasında hiçbir işte çalışmadığını söyleyen Göçen, "Sedat Göçen darbe girişiminden 1 hafta önce babasının hastalığı nedeniyle İzmir'e gitmişti. En son o zaman gördüm. Gittikten sonra 1 kez aradı. Başka görüşmedim. Beni aradığında polislerin kendisini aradığını, gelmesi gerektiğini söyledim. Bu görüşmem darbeden 1 hafta kadar sonraydı. Şimdiki eşim hakkında yakalama kararı çıkartıldığı için arama yapıldı. Nerede olduğunu sorduklarında bilmediğimi söyleyince bana yalancı dediler. Eşimin eşi olmaktan çok çektim. Benim bu örgütle irtibatım olmamıştır. 8 ay önce de tutuklandım. Eşim arandığı için beni dinleyen kimse de olmadı. Çocuklarım da mağdur" dedi. Aysun Göçen, telefonunda tespit edilen ByLock programını ise kendisinin indirip kullanmadığını ileri sürdü.



Mahkeme, sanıklardan Ahmet Gündüz, Osman Toy, Fatih Özkoçak, Emrullah Uçar ile Ali Kemal Aksu'nun adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Aysun Göçen, Ayşe Köroğlu ve Eyyüp Sayılır ByLock tespit tutanağı olduğu, Erdal Kıyak ile Fatih Filiz ise arama el koyma tutanakları gerekçesiyle tahliye edilmedi. Duruşma ertelendi. - Antalya