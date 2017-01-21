Fetö Sanığı Dört Komutanın Tahliye Talepleri Reddedildi

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan aralarında tuğamiral, tuğgeneral ve albayların bulunduğu dört komutanın 24 saat süren duruşmanın ardından tahliye talepleri reddedildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıkan tutuklu sanıkların yargılanmasına ikinci gün de devam edildi.



Tuğgeneral Birol Şimşek, Tuğamiral Hasan Doğan, Kurmay Albay Kamil Günler ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün ifadelerinin alınmasının ardından tanık ifadelerine başvuruldu. Dönemin Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak, duruşmaya SEGBİS ile Adana'dan katıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ile 17 tanık da mahkemece dinlendi.



Yaklaşık 15 saat süren duruşmada SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Türkiye'de ilk bir dolar 3. Jandarma Tugay Komutanlığı'nda bulunduğunu söyledi. Tuğgeneral Birol Şimşek'in "Zonguldak'taki görevim nedeniyle kendisiyle tanışıyorduk. FETÖ'cü olmadığını değerlendiriyorum. Ayrıca Türkiye'de ilk bir dolar o Tugay'ın içinde bulundu" dedi.



Mahkeme, tanık ifadelerinin ardından ilgili kurumlara yapılan yazışmalar neticesinde sanıkların By-Lock kullanmadığı, Bank Asya'da hesap açtırmadıkları ve MASAK raporlarında ise herhangi bir kayıt bulunmadığına ilişkin gelen raporları okudu.



"Hastalığım hayati tehlike arz etmeye başladı"



Duruşmada söz verilen Tuğgeneral Birol Şimşek ise 15 Temmuz günü Kıbrıs'ta ailesi ile tatilde olduğunu yineleyerek, "Kıbrıs'ta olmama rağmen bütün Zonguldak'ta önlemleri aldırdım. Türkiye'ye uçuşlar iptal olmasına rağmen bilet bulmaya çalıştım. Londra ve Frankurt gibi şehirlere uçuşlar olmasına rağmen ben koşa koşa ülkeme geldim. Anevrizmaya, beynimdeki rahatsızlığa ve sağlık problemlerime rağmen cezaevinde tek başıma kalıyorum. Hastalığım artık hayati tehlike arz etmeye başladı" diye konuştu.



"Darbe karşısında tavır aldım"



Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ise olay günü darbe karşısında bir tavır aldığına dikkat çekerek şöyle dedi:



"Gerek Ereğli ve gerekse Zonguldak'ta ki makam sahipleriyle istişare halinde olarak ve kendisine bağlı birliklerle irtibata geçerek darbe girişiminin karşısında bir tavır aldım. Sıkıyönetim komutanlığı listesinde ismi yer alan komutanların bir kısmı halen görevlerine devam ediyor. Ben ise 180 gündür cezaevindeyim" dedi.



Tahliyelerini talep ettiler



Kurmay Albay Kamil Günler ise tahliyesini talep ederek, "Emir komuta zincirinin dışına çıkmadım. Sıkıyönetim Komutanlığı listesinde adım Kırıkkale Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. Ancak ben FETÖ'cü olsam o gün Kırıkkale'de olmam gerekiyordu. Ancak ben Kırıkkale'de değil Zonguldak'taydım" dedi.



Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ise hakkındaki bütün delillerin toplandığını ifade ederek tahliyesini talep etti. Diğer üç sanık da tahliyelerini talep etti.



Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaası



Sanık ve sanık avukatlarının savunmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcısı da mütalaasını verdi. Savcı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gösteren bulguların bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, özellikle dinlenmemiş tanıkların varlığı, adli kontrol şartlarının şimdilik yeterli olamayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme; verilen aranın ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK