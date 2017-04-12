Fetö/pdy Cezaevi Yapılanması Davasında İkinci Duruşma Yapıldı

FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 45'i tutuklu 49 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasına yapılıyor.



Duruşmada sanıklardan Hasan Topaloğlu'nun soruşturma aşamasında gizli tanık olduğu ortaya çıktı. Topaloğlu duruşmada, 15 Temmuz ve sonrası kendisini çok sorguladığını, bu nedenle konuşmaya karar verdiğini, gizli tanıklık yaparken de kimsenin kendisini yönlendirmediğini söyledi.



FETÖ / PDY'nin İstanbul'daki cezaevleri yapılanmasına ilişkin aralarında Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Abdullah Çoban, Silivri Kapalı Cezaevi 2. Müdürü Murat Küçük, Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü Hasan Topaloğlu ve cezaevinde görevli sosyolog, psikolog ile infaz koruma memurlarının bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezaevi yerleşkesinin yanında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 41'i tutuklu, 3'ü tutuksuz 44 sanık katıldı.



BAŞKAN PUR: LİSEDE BENİ DE KAFALAMAK İSTEDİLER HAYIR DEDİM



Savunmasında, ByLock programının telefonuna Asım kod adlı bir kişi tarafından yüklendiğini söyleyen tutuklu sanık Zekeriya Süer, bazı sohbetlere katıldığını belirterek, "Bu sohbetlerde beni kafalamak istediler. Ama ben daha sonra onlardan ayrıldım" dedi. Süer'in bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Hulusi Pür, "Nasıl kafalıyorlar" diye sordu. Süer, "Önce size çok iyi davranıyorlar, kendilerini sevdiriyorlar, öz ağabeyiniz gibi davranıyorlar" dedi. Araya giren Başkan Pur, "Beni de lisede kafalamaya çalıştılar. Taa lisede onlara hayır demiştim. Sene 1990" diye konuştu.



Süer, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan ayrıldığını söyledi.



EVDEKİ 15 ADET 1 DOLARLARI POLİS BULAMAMIŞ



Evinde 4 adet 1 dolar çıkan tutuklu sanıklardan Soner Karagöz, Mahkeme Başkanı Hulusi Pur'un, "F, I, E, D serisi 4 adet 1 doların çıkması enteresan geldi. Yoksa dolarları birileri mi veriyordu" sorusu üzerine, "1 dolarları kolay kolay bulamıyordum. Bulduklarımı sakladım. Hatta evde 15 tane daha vardı, polis onları aramada bulmadı" dedi.



Başkan Pur, Karagöz'e 15 Temmuz gecesine ilişkin sosyal medya paylaşımlarını hatırlatarak, "16 Temmuz'dan sonraki paylaşımların yenilir yutulur cinsten değil" dedi. Başkan Pur'un bu söleri üzerine Karagöz, "Vatanım ve milletimin hiçbir zaman zarar görmesini istemedim" dedi.



GİZLİ TANIK AÇIK SANIK



Sanıklardan Hasan Topaloğlu'nun soruşturma aşamasında gizli tanıklık yaptığı ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan Silivri Açık Cezaevi 2. Müdürü olarak görev yaparken gözaltına alınarak tutuklanan Hasan Topaloğlu, sorgusu sırasında, 15 Temmuz akşamı ve sonrasında kendisini çok sorguladığını, bu nedenle ne olursa olsun konuşmaya karar verdiğini belirterek, gizli tanık olarak ifade verirken görevliler tarafından kendisine yönlendirme yapılmadığını söyledi.



FETÖ / PDY yapılanmasında bulunan kişilerle ilişkisi olduğunu kabul eden Topaloğlu, iki GSM hatına da Bylock'un tutuklu sanık Davut Kaya tarafından yüklendiğini iddia etti.



Davut Kaya'nın telefonuna ByLock'u bir kartla yüklediğini savunan Topaloğlu, "İlk başta kuramadık, sonra kurabildik. Şifreyle giriliyor. Her girdiğinizde şifre istiyor. Ben ilk başta istemedim aslında, Devlet Düşmanı diye bir film vardı. Orada 'her elektronik aletin izi kalır' denildiği için ilk önce yüklemek istemedim aslında. Yükledikten sonra, 'bundan sonra buradan görüşeceğiz, nerede, kaçta buluşacağımızı buradan yazacağız' dediler. Çok gizli, ayrıcalıklı bir yazışmamız da olmadı. 2015'te de Bylock'tan Tango'ya geçildi. Tango'yu da telefonuma Davut yükledi. ByLock'u yüklediğim telefonumu korktuğum için imha ettim. Buradaki sanıklardan hiçbiriyle de ByLock üzerinden görüşmedim" dedi.



Duruşma, sanıkların sorguları ile devam ediyor.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY cezaevleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında 3 müdür yardımcısı, gardiyan, sosyolog, psikolog, öğretmen, şoförlerin bulunduğu 45'i tutuklu 49 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları isteniyor. - İstanbul