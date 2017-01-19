Fetö Operasyonu - 15 Kişi Adliyeye Sevkedildi - Bolu

Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri biten 15'i adliyeye gönderildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişi ile daha sonra yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 2 kişiden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın, 2'si emniyet müdürü, 3'ü komiser yardımcısı olan toplam 15 emniyet mensubu daha sonra adliyeye sevk edildi.



Bolu merkezli 5 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri, rütbeli polisler, akademisyenler ve FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen şirket yöneticilerinin bulunduğu 27 kişi ile bir gün sonra gerçekleştirilen operasyonda ise 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Ev ve iş yerlerindeki aramalarda örgütsel belge ve doküman ele geçirilen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenmişti.