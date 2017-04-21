Fetö'nün "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti" Davasında Tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün sözde Polatlı imamı Ramazan Yumak'ın da bulunduğu 21'i tutuklu, 29 kişi hakkında açılan davada 9 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın duruşmasında sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından ilgili kurumlardan mahkemeye gelen evraklar okundu.



Daha sonra sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı.



Buna göre sanıklar Ahmet Uzuner?, Zeki Uygur, Mehmet Hanifi Bak, Ceyhun Sirel, Ömer Esener, Sıtkı Taner Çiftçi, Recep Ali Karal, Abdurrahman Cevizci ve Bedrettin Demirgil adli kontrol şartıyla oldu.



"Delil durumu", "delillerin tam olarak toplanamamış olması" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle diğer sanıkların tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Duruşma ertelendi.



İddianameden



İddianamede, FETÖ/PDY'nin Polatlı Merkez Mütevelli Heyeti üyeleri olmakla suçlanan sanıkların, FETÖ'nün ilçedeki "Akasya", "Zümrüt" ve "Feza" isimli şirketlerine ve bağlı kurumlarına el konulmasını engellemek için bunları usulsüz bir şekilde üçüncü şahıslara devrettikleri ya da devraldıkları iddia ediliyor.



FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen sanıkların, örgütün finans kurumu Bank Asya'daki hesap hareketleri de iddianamede yer alıyor.



Sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "bu örgüte mali destek sağlamak" ve "mal kaçırmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.