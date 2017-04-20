Fetö'nün "Öğrenci Evleri Abisi" Askerlere Adli Kontrol

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 asker, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün öğrenci evleri abisi olarak görev yaptıkları ve gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve kısa dönem er olarak vatani görevlerini yapan Ayvacık Jandarma İlçe Komutanlığında görevli jandarma er T.K. (29), Kavak Jandarma İlçe Komutanlığında görevli jandarma er H.A. (29) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma er M.A.A.'yı (29) 5 gün önce gözaltına almıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 asker, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 asker, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN