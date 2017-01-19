Fetö'nün Mülkiye Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında dün Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde gözaltına alındı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi.



Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.