Fetö'nün Mağdur Ettiği Diplomalı Simitçi

FETÖ Fetullahçı Terör Örgütünün(FETÖ) mağdur ettiği Malatya İnönü Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu Serkan Çetin, geçimini simit satarak sağlıyor.



Diplomalı simitçi, 2008 KPSS sınavında 80 puan almasına rağmen FETÖ Terör Örgütü yüzünden hakkının yendiğini ve mağdur edildiğini söyledi.



Malatya İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 2005 yılında mezun olan Serkan Çetin, ekmeğini simit satarak kazanıyor.



"Hakkım yendi"



Genelde, Kernek Meydanı, Fuzuli Caddesi ve Hasan Varol Mahallesinde simit sattığını ve geçimini bu şekilde sağladığını söyleyen Serkan Çetin, "Sokaklarda simit satıyorum. Benden simit alan ve sohbet esnasında üniversite mezunu olduğumu öğrenenler bu işi neden yaptığımı soruyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi Biyoloji öğretmenliği mezunuyum. 2005 yılında üniversiteyi bitirdim ve iş bulmayınca bu işi yapmaya başladım. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi diplomalı olarak simit satıyorum. İşlerim çok iyi şükürler olsun, iyi kazanıyorum. Ben eğitimim için çok para harcadım. Kendimi derslere, okuluma verdim lakin hakkım yendi" ifadelerini kullandı.



"Benim hakkım olanı verin"



Mağdur üniversite mezunu Serkan Çetin, 2008 yılında KPSS'den iyi puan almasına rağmen FETÖ yüzünden atanamadığını söyleyerek, "Üniversite sonrası bir yandan da KPSS sınavına kendimi hazırladım. 2008 yılında KPSS sınavından iyi puan almama rağmen gidemedim. Sizin de bildiğiniz gibi 2008 yılında KPSS sınav soruları çalınmıştı. Bu olay olmasaydı ben atanmıştım ve öğretmen olmuştum. FETÖ Terör Örgütü tarafından mağdur edildim. 2010 yılındaki KPSS davasına ben de başvuru yaptım. 2010 yılındaki KPSS den de iyi puan aldım ama sınav soruları çalınmıştı. Buradan devlet büyüklerine ricam ediyorum. Benim hakkım olanı verin. Ben çok mağdurum. Ekmek paramı kazanmak için ya seyyar satıcılık yapıyorum ya da fıstık satıyorum. Lütfen mağdur olan insanların haklarını verin. Buradan sesleniyorum, KPSS sınavında puan almış ama mağdur edilmiş kişiler lütfen sosyal sayfalarda bir araya gelin, sorunlarımızı dile getirin. Biz de mağduruz bakın. Çok iyi biliyorum ki sahte diplomalarla kamuda çalışan kişiler var. Yüzlerce, binlerce çalışan lise mezunu sahte diplomalı kişi var. Bu FETÖ birçok insanın hayatını kararttı. Bunları Allaha havale ediyorum" diye konuştu. - MALATYA