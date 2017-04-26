Fetö'nün İstihbaratçılarına Dava

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında eski Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 40 eski polis hakkında dava açıldı. İhraç edilen polislerin bir çocuğunun istihbarat birimlerinde çalıştığı bildirilirken, yasa dışı dinlemeler yaparak elde edilen bilgileri örgüte aktardıkları belirlendi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyet ayağıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Bu kapsamda, aralarında kamu oyunda 'yasa dışı dinleme' davası olarak bilinen dosyadan halen yargılanan istihbarat şubede görevli polislerin de olduğu 40 polis gözaltında alındı. Eski İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da aralarında bulunduğu 23 polis tutuklanırken, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan 2 polis hakkında ise yakalanması için çalışma başlatıldı.



TALİMATLA DİNLEMELER



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 146 sayfadan oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, örgüt üyelerinin emniyet içerisindeki önem arz eden operasyonel şubelere sızdıklarını belirtti. Örgüt üyesi polislerin, bu şubelerde örgüt abilerinin talimatlarını eksiksiz yerine getirdiğini kaydeden savcı, istihbarat şubede görevli polislerin talimatlar doğrultusunda verilen isimler ile ilgili yasa dışı dinlemeler yapıp, elde edilen bilgileri örgüte aktardıklarını vurguladı.



Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski KOM Şube Müdürü Ahmet Mithat Dobur'un koordinesinde 2011'e eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve yakın çevresine operasyon yapıldığı belirtildi. Yasadışı dinleme davasında yargılanan eski İstihbarat Şube Müdürü İsmail Bilgin'in Hava Harp Okulunda eğitim gören yeğeninin darbe girişimi sırasında aktif rol aldığı için tutuklandığını kaydeden savcı, Bilgin dahil şüphelilerin büyük bölümünün Bylock kullanıcısı olduğuna dikkat çekti.



Şüphelilerin örgüt içerisinde yer alarak himmet verdikleri, sohbet toplantılarına katılıp organize ettikleri, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ/PDY'ye ait Bank Asya'da hesap hareketlerinde bulunduklarını vurgulayan savcı, tüm şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



- Adana