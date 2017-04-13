Fetö'nün İstanbul'daki Cezaevi Yapılanması Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İstanbul'daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında "ByLock" kullananların da bulunduğu 47'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, sanıkların savunmalarıyla sürüyor.



Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No'lu salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Abdullah Eraslan, "ByLock" programını telefonuna yüklemediğini ve bunu kullanmadığını söyledi.





Eraslan, büyük ve ortanca oğlunun telefonunu zaman zaman kullandığını dile getirerek, "Özellikle büyük oğlum teknolojiye meraklıdır. Ne olduğunu bilmeden öyle bir şey yapmış mıdır bilemem." dedi.





Sanık Eraslan, Zaman gazetesine de müstehcenlik içermemesi nedeniyle abone olduğunu öne sürdü.





"1 dolarların hoca efendiden geldiği söylendi, cüzdanıma koydum"





Tutuklu sanıklardan eski infaz koruma memuru İsmet Sayhanoğlu, FETÖ içinde en alt kademede bulunduğunu ve cezaevinde görevliyken çalıştığı blokun "sohbet imamı" olduğunu anlattı.





Aramada ele geçirilen 1 doların "Yaşar" kod adlı birisinin kendisine verdiğini belirten Sayhanoğlu, "Gerçek adını Yusuf olarak biliyorum, soyadını bilmiyorum. Hoca efendiden geldiğini söyledi, aldım cüzdanıma koydum." dedi.





Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur, "Veriyorsa bari bin dolar versin de bir işe yarasın." şeklinde espri yaptı. Sanık Sayhanoğlu, bu sözlere "Keşke…" karşılığını verdi.



Sayhanoğlu, FETÖ üyelerinin AK Parti'nin üç büyü yaptığına inandıklarını aktararak, şöyle devam etti:



"Yapının mensupları, 17/25 Aralık'tan sonra AK Parti mensuplarının büyü yaptığına inanıyor. Onlar, AK Parti'nin İran'dan büyücüler getirttiğini, insanları etkilemesi için sayın Cumhurbaşkanımızın yüzüne, Ankara'ya girenlerin AK Parti'den etkilenmesi için 4 girişe ve halkı AK Parti'ye çekmek için Halk Ekmek Fabrikasının ürettiği ekmeklerin hamurlarına büyü yapıldığını aralarında konuşuyorlar. Cemaat mensupları, Ankara'nın 4 giriş kapısına büyü yaparak oradan geçenlerin etkilendiğini, etkilenmemek için de dua ederek geçilmesi gerektiğini söylediler."



Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Pur, "Kainat imamının gücü yetmemiş mi bu büyüleri bozmaya? Gerede ayrımına da büyü yapılmış mı? Oradan sık sık Karadeniz'e gidiyoruz." dedi.



Sanık Sayhanoğlu, yapının mensuplarının Gülen'i "bu devrin alimi" olarak gördüklerini belirterek, "Bu adamlar İslam dinini istismar ettiler. Gerçek yüzünü 15 Temmuz'dan sonra gördüm." diye konuştu.





"Önümüzdeki 10 Mayıs ile ilgili bir şeyler duydum"



Sayhanoğlu'nun, "Hatay cezaevinde kalırken tutuklu bir polisten önümüzdeki 10 Mayıs ile ilgili bir şeyler duydum. Kaldığım koğuşta bir polis söyledi. Ne olacağını bilmiyorum. O tarihi işaretlemişler. 12 Kasım muhabbeti de olmuştu ama bir şey olmamıştı." ifadelerini kullandı.





Mahkeme Heyeti Başkanı Pur da "O zaman 10 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Sana süre veriyorum. Pazartesiye kadar 10 Mayıs'ta ne olacağını öğren, nasıl bir plan olacağını bir dilekçe ile bize bildir." demesi üzerine Sayhanoğlu, "Ben onların içinden çıktım, koğuşumu değiştirdim ama örgütsel faaliyetler devam ediyor. Kağıtlarla haberleşiyorlar. Maalesef bunların içinde bulundum, pişmanım." dedi.





Örgütün "sohbet imamı" olduğu halde telefonunda neden "ByLock" uygulaması bulunmadığına ilişkin soru üzerine Sayhanoğlu, görüşmeleri yüz yüze yaptığı için bu uygulamaya ihtiyaç duymadığını söyledi.





Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.