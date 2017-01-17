Fetö'nün 'İmamları' Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'adliye imamları' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan öğretmenler Adem S., Talip S. ile sağlık memuru Ramazan İ., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ