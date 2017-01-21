Fetö'nün 'Doğu Anadolu Kasası' Yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin "Mali kasası" olduğu iddia edilen zanlı, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu Yusuf Öksüz'ün (61), Ören Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi.



Yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek için ilçeye geldiği öğrenilen Öksüz, düzenlenen operasyonla yakalandı.



Örgütün Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin "Mali kasası" olduğu ileri sürülen Öksüz'ün, firari olarak arandığı ve şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu belirtildi.



Zanlının, ifade işlemlerinin ardından Erzurum'a sevk edileceği öğrenildi.