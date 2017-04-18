Fetö'nün Dernek Yöneticilerine Dava Açıldı

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, kapatılan Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetici ve bazı üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 15- 25 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Suçlamayı kabul etmeyen tutuksuz sanıklar arasında bulunan Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç hakkında da örgüte finans sağlama suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.



15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Ardından düzenlenen operasyonda aralarında derneğin yönetici, üyeleri ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç'in de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken Bilgiç'in de aralarında olduğu diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 5 tutuklu da daha sonra tahliye edildi.



124 SAYFA İDDİANAME



Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 124 sayfadan oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, örgütün gerekli finans desteğini güçlendirmek ve sürekli kılmak için dernek, sendika, vakıf, okul, dershane gibi yasal kılıflı oluşumlar kurduğu, bu kapsamda örgüte ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ürettiği sözde projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Adana Valiliği bünyesindeki Sosyal Destek Programı (SODES) birimine sundukları tekliflerin, mevzuata ve prensiplere uygun davranılmadan kabul edildiği belirtti.



ALINMAYAN MALLARA FATURA KESİLDİ



Projeler kapsamında ihale teklif mektuplarının firmalar tarafından değil, şüpheliler tarafından doldurulduğu ve sunulmayan hizmetler ile alınmayan mallar için faturalar kesildiği kaydeden savcı, bu alımlar için de normal değerin üstünde bedeller gösterildiğine dikkat çekti. Gezi, sinema, servis ücreti, ikramlar, halı saha turnuvaları gibi faaliyetler için fatura düzenleyen derneğin projedeki öğrencilerden ayrıca ücret alındığını belirten savcı, derneğin ücretsiz kurslara katılan öğrencilerin velilerini örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'ne ve diğer örgütsel yayınlara abone olmasının şart koştuğunu vurguladı. Usulsüzlükler yoluyla elde edilen paralarında dernek yoluyla örgüte aktarıldığını belirten savcı, suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlarından 10- 25 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.



ATB BAŞKA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Hakkında örgüte finans sağlama suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklardan ATB Başkanı Şahin Bilgiç savunmasında şunları söyledi:



"Kesinlikle FETÖ/PDY'nin hiçbir faaliyetinde bulunmadım, sohbetlerine, toplantılarına katılmadım. Gazete veya diğer yayınlarına abone olmadım. Kesinlikle hiçbir maksatla evlerine gitmedim. Benim Fetullah Gülen cemaati yapılanmasıyla hiçbir ilgim alakam olmamıştır."



Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



- Adana