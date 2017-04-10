Fetö'nün Askeri Yargıdaki Yapılanmasına İlişkin İddianame Mahkemeye Gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.



FETÖ'nün askeri yargıdaki hakim ve savcılarına yönelik hazırlanan iddianame Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ihlale teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamalarından kamu davası açıldığı belirtildi.



İddianamede yer alan şüpheliler şu şekilde:



"Abdulkadir Demir, Abdurrahim Özkan, Adem İrmak, Akif Us, Arif Bakır, Cafer Karakurt, Cevher Eren, Faruk Savaş, Fatih Dağlı, Hamit Erdem Şahan, Hamza Badıllı, Hüseyin Cansever, İbrahim Alpsoy, İbrahim Halil Dişli, İlyas Damarseçkin, Mehmet Nesim Atmaca, Mevlüt Kömür, Muhammed Bıçakçıgil, Muhammet Yüksel, Murat Yıldız, Mustafa Haşim Boynueğri, Nurettin Açık, Samet Okcanoğlu, Sefa Mumcu, Serkan Kızılca, Sezai Zengin, Şafak Kadir Baran, Şerafettin Aydemir, Şuayip Karayel, Taha Erol, Turgut Kapan, Yasin Güvendi, Züleyha Demir."



İddianamede, FETÖ'nün örgütlenmek için önem verdiği devlet kurumlarının başında TSK'nın yer aldığı belirtilerek, TSK'daki yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalıştığı, askeri yargının da adli ve idari yargıda olduğu gibi önemli ölçüde FETÖ üyesi olan hakim ve savcılardan oluştuğu anlatıldı.



2009-2014 yıllarında yapılan sınav sonuçlarına göre atanan ve sınavda kopya çektiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu teknik değerlendirilmesi yapılan 217 askeri hakimden 214'ünün sözde "sıkıyönetim mahkemelerine" özel görevlendirme ile atandıkları bildirildi. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, özellikle kumpas davalarının mağdurlarınca FETÖ üyesi oldukları yönünde birçok ihbar, şikayet ve suç duyurusu yapılan ve kimisi darbe girişiminde yer alan askeri şahıslar hakkında, örgütün askeri yargıdaki mensuplarınca etkin soruşturma ve/veya kovuşturmalar yapılmadığının tespit edildiği kaydedildi. Kumpas davaları gerekçe gösterilerek FETÖ üyesi olmayan birçok subayın TSK ile ilişiklerinin kesildiği belirtildi.



İddianamede, "Askeri hakim sınıfı subayların, darbe girişimine karşı direnenleri yargılayacak olmaları nedeniyle darbe girişiminin başarıya ulaşması açısından yaşamsal öneme sahip sıkıyönetim mahkemesine hakim, savcı ve adli müşavirliklerine kendileriyle fikir ve eylem birlikteliği bulunmayan FETÖ mensubu olmayan askeri hakim ve savcıları atamalarının olanaklı bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.



Soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin FETÖ üyesi olduğu, askeri darbe girişimini planlayan ve uygulayanlarla arasında fikir ve eylem birlikteliği bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi. - ANKARA