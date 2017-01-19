Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına aldı.
Şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.
Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı.
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