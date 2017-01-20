Fetö'nün Akademik Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), örgüte üye olan ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen 41 kişiye yönelik, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, operasyon Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin ekip takviyeleriyle gerçekleştirildi.



Bazı kişilerin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, iletişim ve bilişim malzemesi ele geçirildi.