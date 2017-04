Fetö Medya Yapılanması Davasına Devam Edildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik "fuatavni" hesabının kurucusu Said Sefa ile Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa ile Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 13'ü tutuklu sanığın yanı sıra 12'si başka suçtan tutuklu, biri tutuksuz olmak üzere 26 sanık ve avukatları hazır bulundu. Gelen evrakların okunmasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. Tanıkların ardından davadan tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.



Önceki duruşmada verilen tahliye kararının ardından başka soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklardan Yakup Çetin, "Keşke bir önceki duruşmada savcı bey hakkımda tahliye talebinde bulunmasaydı. Ben o gece yaşadıklarımı unutmayacağım, rüyamda bile görsem inanmazdım" diyerek tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, bu davadan tutuklu 13 sanığın tahliye talebini reddetti. Bir sonraki duruşmada tanık dinlemesine devam edeceğini açıklayan heyet, firari sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Duruşma 6 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. - İSTANBUL