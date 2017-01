Fetö, Kurban Bağışlarını Yemek Şirketine Sermaye Yapmış

MUSTAFA DERMENCİOĞLU - Denizli'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, bağışlanan kurbanlar üzerinden örgütün kazanç sağladığını, kurbanların bir yemek şirketinin ticari faaliyetlerinde sermaye olarak kullanıldığını belirtti.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının sürdürdüğü soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 67 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, FETÖ'ye üye olma" suçlamalarıyla hazırlanan ve Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Yılmaz" kod adlı gizli tanığın ifadelerine yer verildi.



Sağlık sektöründe çalıştığını, bu işi yaptığı sırada FETÖ üyeleriyle tanıştığını, bu tanışıklığının ilk başta dini vecibeleri yerine getirmek amacıyla olduğunu dile getiren gizli tanık, başlarda sohbet toplantısına davet edildiğini, burada genelde dini konuların konuşulduğunu ancak zamanla örgütün ticari faaliyetlerde bulunanları menfaat amacıyla kullandığını görünce buradan ayrıldığını ifade etti.



2011 yılında eski tanıdıkları vasıtasıyla FETÖ'nün toplantılarına yeniden katıldığını, katıldığı mütevellinin başındaki kişinin öğretmen olduğunu, bu kişinin okulda alanıyla ilgili çalışmadığını, daha çok örgütün faaliyetleri çerçevesinde esnaf ve işyeri ziyaretleri yaparak eleman temin etmeye ve yardım toplamaya çalıştığını dile getiren gizli tanık, Denizli'nin üçe bölündüğünü, kendisinin de örgütün sözde "Enderun" eyaletine bağlı olduğunu kaydetti.



FETÖ'nün kurban oyunu



Gizli tanık "Yılmaz", FETÖ'nün kurban bayramları öncesinde doğu illerine giderek buradan kurbanlıklar getirdiğini ifade ederek, şunları anlattı:



"Cemaate yakın olan yerlerde kesim organize edilir, bu organizasyonda toplanan paraları, derileri ve etleri cemaate kazanç sağlamak için organize ederdi. Denizli ilinde benim mütevelli olduğum dönemde bu kurbanlar Çağlayan Catering isimli Kayhan tarafında bir yemek şirketinde kesilip, yüzülür ve pay edilirdi. Kesilen etler bu iş yerinde kalırdı, bu fabrikada yapılan yemeklerde kullanılır, yurtlara, okullara dağıtılır aynı zamanda yemek fabrikasının ticari faaliyetlerinde sermaye olarak kullanılırdı. Bu şirket her ne kadar şahıs şirketi olarak gözükse de şirketin yönetici kadrosunda çalışanlar cemaatin aktif elemanlarıdır. Cemaat yararına her tür işlemleri yaparlar, devlet ihalelerine girerler, buradan cemaate maddi kaynak sağlarlar.



Çağlayan Catering isimli iş yerinde ayrıca en üst katında şark köşesi olarak dizayn edilmiş büyükçe bir salon vardır, burası aynı zamanda mescit olarak da kullanılır, burada Çağlayan Catering'de özel toplantılar organize edilir, bu toplantılarda cemaatin ileri gelenleri de olabileceği gibi cemaate yakın bazı dernek ve grupların da yemekleri organize edilirdi. Bu toplantılarda Fetullah Gülen'in konuşma videoları, yine cemaatin internet sitesi olan 'herkul.org' sitesinde yayınlanan Fetullah Gülen'in gündeme ilişkin özel sohbetleri duvara yansıtılarak dev erkanda gösterilirdi. Bu toplantılarda da yardım toplanması, yeni üyelerin kazanılması yönünde telkinler ve yönlendirmeler yapılırdı. Bu şirket faaliyetlerini doğrudan cemaatin kontrolü altında yürütüyordu."



Bu arada, tanık M.T. de Çağlayan Catering isimli firmada kasaplık yaptığı dönemde adaklık kurbanların hemen hemen her gün geldiğini, kesmeden önce eline bir kağıt verildiğini ve kağıtları okuyup kurbanı öyle kestiğini, kağıtlarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sıkıntılardan kurtulması, bir an önce selamete çıkması için yazılar yazıldığını ifade etti.



M.T, 17-25 Aralık sürecinden önce de çok sayıda kurbanlığın geldiğini, kurban etlerinin şirkette yemeklerde kullanılıp para ile satıldığını beyan etti.



İddianame



Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında TUSKON Genel Sekreteri ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 42'si tutuklu 67 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilerek dava açılmıştı.



Sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalar talep edilmişti.