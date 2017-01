Fetö "Hususi"Lerine Haftalık 25 Bin Lira Ödemiş

ÖMER SÜT - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yargı ile emniyetteki sorumlulardan oluşan "hususi"lere haftalık 25 bin lira ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni bir numaralı sanık Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık hakkında hazırladığı 109 sayfalık iddianamede, yeğen Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İddianamede, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın örgütün yapısıyla ilgili aktardığı bilgilere yer verilirken, örgüt içerisinde geniş yetkilere sahip Arama Tarama Mesulleri'nin (ATM) örgüt mensuplarının tamamından sorumlu olduğu, güvenlik birimlerinin FETÖ'ye yönelik düzenledikleri operasyonlarda örgütü zor durumda bırakabilecek hususların kontrollerini gerçekleştirdiği, kontrolünü yaptığı kişiye ceza olarak doğu illerine veya Afrika ülkelerine atama yapma yetkisini elinde bulundurduğu aktarıldı.



İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık "Yeğen", ATM'lerin örgüt mensuplarının evine ani baskınlar yaptığını, buna benzer örneklerin olduğunu belirterek, "(Sözde) Karşıyaka eyaletine bağlı bir bölgecinin (bölge sorumlusu) evine bir ATM sorumlusunun gittiği, bölgecinin kapı gözünden baktığını, daha önce evine gelen ATM sorumlusu olduğunu, kapıda ATM sorumlusunu beklettiğini, akabinde yatak odasında bulunan laptop bilgisayarını eşinin iç çamaşırları içerisine sakladığını dile getirmişti. Bölgecinin kapıyı açarak ATM sorumlusunu eve davet ettiğini, ATM sorumlusunun evde arama yaptığını, eşinin iç çamaşırları arasındaki laptop bilgisayarı bulduğunu, laptop bilgisayarını kontrol ettiğini, içerisinde bir kurban listesi bulduğunu, daha sonra bölgeci ve eşinin tayinini Afrika ülkesine çıkardığını söylemişti." ifadelerini kullandı.



Hususilere her hafta 25 bin lira ödeme



Gizli tanık "Yeğen", ATM'lerin, TSK, MİT, yargı ile emniyetteki sorumlulardan oluşan "hususi"leri takip eden "il imamları"nı da denetlediklerini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bizzat takip ettiği ve ilgilendiği "hususi"lere ödenecek ücret konusunda çok hassas olduğunu iddia etti.



"Yeğen", "Gülen'in 'örgüt içerisinde mali bir kriz yaşansa bile hususilerin ödemelerini asla aksatmayacaksınız, gerekirse evinizi ve arabanızı satıp hususiler ödemesini yapacaksınız' dediği bilinmektedir." beyanında bulundu.



Her sözde eyaletin hususi abisine haftalık 25 bin lira, aylık ise 100 bin lira ödeme yapıldığını öne süren gizli tanık, "Bahsi geçen para hiçbir zaman azalmaz, duruma ve yol harcırahlarına göre artmaktadır. Sadece bir eyaletin yıllık asgari düzeyde harcadığı para 1 milyon 200 bin lira tutarındadır." dedi.



ATM'den FETÖ mensubuna kitap okuma cezası



ATM sorumlularının, örgüt mensuplarının tayinlerinin başka illere çıkartmakla sık sık tehditlerde bulunduğunu, verilen cezaların çoğu zaman anlamsız olduğunu kaydeden gizli tanık, buna ilişkin olarak şu örneği verdi:



"Başka bir bölgecinin evinde ATM sorumlusu tarafından yapılan aramada bir himmet listesini bulan ATM sorumlusu bölgeciye verdiği ceza toplantılarda şu şekilde anlatılır. Bölgeci her sabah İzmir'den Manisa'nın Turgutlu ilçesine gidip, orada bulunan örgüte ait bir evde verilen kitapları okuyup akşam tekrar İzmir iline dönüyormuş, bu ceza böyle bir ay sürmüş. Bu kitap okuma cezası aynı zamanda para cezası niteliğinde de olabiliyordu."



Operasyon



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmıştı.