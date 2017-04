Fetö, Hakim Savcı Adaylarına Soruları "Kota" ile Vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin iddianamesinde yer alan tanık ifadesine göre, FETÖ ile irtibatlı yargı mensuplarının, üyelerine adli yargı sınav sorularını, alınması gereken puanı belirleyerek dağıttığı ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 33 kişi hakkında hazırlanan iddianameye göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen hakim Nurettin Açık hakkında beyanda bulunan ve kendisi de meslekten ihraç edilen hakim F.M, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amaçlı tüm bildiklerini anlatacağını söyledi.



Tanık olarak ifadesi alınan F.M, bir kişinin etkisi ile Fetullah Gülen cemaatinin evlerine yerleştiğini anlattı. F.M, öğrenim gördüğü dört yıl boyunca cemaatin farklı evlerinde kaldığını, dördüncü yıl yarım dönem "ev ablalığı" yaptığını, ameliyat olduğu için bu görevi bıraktığını belirtti.



F.M, üniversite son sınıfta kendilerini mesleklere yönlendirmek için mülakat yapan ablaların tanınmamak için kendileriyle tesettürlü olarak görüştüklerini ancak ablalardan birini bu görüşmeden sonra sivil, açık, kot pantolon giymiş şekilde arabaya binerken gördüğünü ifade etti.



Yönlendirme görüşmesinde kendisinin hakim olmasını istediğini ilettiğini ancak başını açması gerektiğinin söylendiğini aktaran F.M, bunu kabul ettiğini dile getirdi.



Daha sonra Ankara'ya çağrıldığını, beş kişi ile aynı evde kaldıklarını ifade eden F.M, bu sırada Trakya bölgesinde görev yapan G. isimli hakim ile tanıştığını, 2011 Kasım ayında gerçekleşecek İdari Yargı Sınavı ile Aralık ayında gerçekleşecek Adli Yargı sınavına birlikte hazırlandıklarını aktardı.



Soruları yemin ettirerek vermiş



F.M, 2011 Ağustos ayından itibaren 4-5 ay boyunca sınavlara çalıştıklarını, Kasım sınavından bir gün önce hakim G'nin kendilerinin evine geldiğini, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiklerini, ancak neden yemin ettiklerini anlamadıklarını kaydetti.



Hakim G'nin kendilerine verdiği 100 alan sorusunu aralarında paylaşarak ezberlediklerini anlatan F.M, bu kişinin evde bulunan beş kişiyle ayrı ayrı görüştüğünü, kendilerine "herkesin aynı anda sınavdan çok puan almaması gerektiğini" söyleyerek her biri için "kota" tabir edilecek bir "maksimum not" belirlediğini ifade etti.



F.M, hakim G'nin kendisi için 80 dolayında bir puan belirlediğini ancak kendisinin soruları bildiği halde paniğe kapılarak İdari Yargı Sınavı'nda 70'in altında puan aldığını belirterek, diğer dört arkadaşının ise kendilerinden beklenen puanı alarak sınavı geçtiğini aktardı.



Adli yargı sınavında 87 puan sınırı konulmuş



Daha sonra İstanbul'da staj yaparken iki kez abla değiştirdiklerini dile getiren F.M, kendilerine nasıl evlilik yapmaları gerektiğinin anlatıldığı "evlilik seminerleri" verildiğini kaydetti.



Kadın stajyerler olarak İstanbul'da cemaate ait bir kolejin yurduna gittiklerini, Fetullah Gülen'in kitap ve vaazlarını, risaleler okuduklarını, ilk stajyer maaşının tamamını himmet olarak, diğer aylarda ise maaşın yüzde 10'unu nakit olarak elden M. isimli bir şahsa verdiklerini ifade eden F.M, ayrıca birkaç kez istek üzerine kurban parası aktardıklarını belirtti.



Ankara'ya gidecekleri zaman M. isimli kadının kendilerinden evlenmek için kendilerinden arkasında boy, kilo gibi bilgilerin yazıldığı fotoğraf istediğini kaydeden F.M, yapısına ters geldiği ve yalan söyleyerek bir şeyleri saklamanın kendisini yıprattığını için fotoğrafını vermediğini söyledi.



Adli yargı sınavından bir gece önce hakim G'nin yine eve gelerek beş kişiye 100 alan sorusunu verdiğini anlatan F.M, bu kez kendisinden 87 puan almasının istendiğini, 85 puan alarak sınavı kazandığını aktardı.



Tanık F.M, Bakırköy Adliyesi'nde staja başladığını, bu sırada Z. isimli ablanın kendilerine ev tutma, kılık kıyafet, ibadet tarzı gibi konularda ne yapacaklarını anlattığını vurguladı.



F.M, adliyede abdesti teyemmümle almaları, lavaboda abdest almamaları, adliyelerde mescit ve camilere gitmemeleri gerektiğinin söylendiğini belirtti.



Bakırköy Adliyesi'ndeki stajyerler olarak 18 kişinin dört ev tuttuğunu ifade eden F.M, kiraları kendilerinin ödediğini, ev eşyalarının ise cemaat tarafından sağlandığını bildirdi.



F.M, 2014 yazında telefonuna bir abla tarafından gizli kalmak kaydıyla ByLock yüklendiğini, cemaatin uygun gördüğü askeri hakim S.Ç ile ise 2015 Mayıs'ta evlendiğini, 2016 Ocak'ta boşandıklarını anlattı.