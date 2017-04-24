FETÖ'den Yargılanan MHP'li Eski Belediye Başkanı Tahliye Edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Pozantı İlçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polislikten emekli olan Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın makam odası ve evinde, ilçede market işleten kardeşi Nuritttin Çay'ın da ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Gözaltına alınan Mustafa Çay ile ağabeyi Nurittin Çay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Belediyeye ise kayyum atandı.

İddianamesini hazırlayan savcı, Mustafa Çay'ın evinde FETÖ'ye ait dergi ve kitaplarının yanı sıra makam odasında yapılan aramada ise ilçede örgüt için toplanan himmetlerin not alındığı ve paraların nasıl aktarıldığının anlatıldığı bir belgenin ele geçirildiğini belirtti. Her iki şüphelide de 1'er dolarlık banknot bulunduğunu kaydeden savcı, Mustafa Çay ile Nurittin Çay hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

'YURDUN YOLUNU DAHİ YAPMADIM'

Tutuklu sanık Mustafa Çay ile sonradan tahliye edilen Nurittin Çay, bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Polislik döneminde 18 yıl boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Mustafa Çay, savunmasında şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi, ilçede toplanan vatandaşlarımızla beraber demokrasimize sahip çıktık. Belediyemiz, Zaman Gazetesi'ne hiç abone olmamıştır. Eşim AK Parti Kadın Kolları'nda görevli olduğu dönemde gittiği bir toplantıda Zaman Gazetesi'ne abone yapmışlar. Eşim, talimatım üzerine aboneliği sonlandırmıştır. Pozantı'da asfaltsız yol bırakmamış olmama rağmen, FETÖ yurdunun kanalizasyon bağlantısını ve yolunu dahi yapmadım. Ömrümde bu yapıyla 10 dakikalık bir irtibatım bile olmadı. Odamda yapılan aramalarda ele geçirildiği öne sürülen F serisi 1 dolar, kitap ve himmet belgesi bana ait değildir. Soruşturma aşamasında makam odamda bulunan delillerde parmak izi araştırılmasını ve aramayı yapan şahıslarla ilgili HTS raporlarının alınmasını talep ettim. Ancak şu ana kadar bu talebim karşılık bulmadı. Pozantı'da belediyeyi ele geçirmek için kumpas kurulmuştur."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nurittin Çay ise FETÖ ile ilgili herhangi bir bağının olmadığını belirterek örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Çay'ı adli kontrol şartıyla tahliye ederken, Pozantı Belediyesi'nde yapılan aramaya katılan polislerin tanık olarak dinlenmesi ve aramalar sırasında alınan görüntüler ile belediyenin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.