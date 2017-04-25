Fetö'den Tutuklu Öğretmene 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan öğretmen Mustafa Onur Yalçın, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada FETÖ soruşturmasında tutuklanan darbe girişiminin ardından kapatılan özel bir okulda öğretmen olan Mustafa Onur Yalçın'ın yargılanmasına devam edildi. Bylock kullandığı, terör örgütünün çağrısının ardından Bank Asya hesabında hareketlilik tespit edildiği iddia edilen Mustafa Onur Yalçın savunmasında Bylock kullanmadığını, talimat ile bankaya para yatırmadığını belirtti. Eşinin çalışmadığını söyleyen Mustafa Onur Yalçın, çocuklarına bacak kimsenin olmadığını, şimdiye kadar kod adı kullanmadığını, suçsuz olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Mustafa Onur Yalçın'ı 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına, mahkemedeki davranışları gözetilerek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. - Kocaeli