Fetö'den Aranan Zanlılar Sandık Başında Yakalandı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ile FETÖ'den aranan ve referandumda sandık başında yakalanan 7 kişi tutuklandı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmen O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 32 kişi, referandum kapsamında oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 32 kişiden 7'si tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilirken, 25 kişi için ise ek süre istenerek emniyete geri gönderildi. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen 7 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - KARABÜK