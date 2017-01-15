Fetö'den Açığa Alınıp Göreve İade Edilen Polis İntihar Etti

– KARABÜK'te Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındıktan bir süre sonra göreve iade edilen polis memuru 44 yaşındaki beylik tabancasıyla intihar etti.



Olay, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi üzerindeki Örnek Apartmanı'nda meydana geldi. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli 23 yıllık polis memuru Zeki Cezayirlioğlu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Soruşturma sonunda göreve iade edilen Cezayirlioğlu, geçtiğimiz hafta tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. 112 Acil ambulansıyla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cezayirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönen Cezayirlioğlu bu kez de eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Cezayirlioğlu, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K