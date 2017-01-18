Fetö Davası İddianamesinde Kuran-ı Kerim Delil Listesinde

AK Parti'den ihraç edilen ve FETÖ/PDY tutuklusu Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'la ilgili davanın iddianamesinde, evinde yapılan arama ve el koyma tutanağında, Zaman Gazetesi tarafından dağıtılan Kuran-ı Kerim ve açıklamalı mealinin de bulunduğu ortaya çıktı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Başaran'ın avukatı Timurhan Gür, Zaman Gazetesi'nin 1998 yılında okurlarına verdiği Kuran-ı Kerim'in de delil listesinde olduğuna dikkat çekerek, "İlk kez Kuran'ı Kerim delil listesinde oldu. Suç delili olmasını esefle kınıyorum" dedi.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, geçen 18 Ağustos günü tutuklanarak H Tipi Cezaevine kondu. Tutuklama sonrası Ak Parti'den ihraç edilen Enver Başaran hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Başaran hakkında hazırlanan iddianamede, ilçe belediye başkanı görevine geldiği günden itibaren AK Parti ilçe teşkilatından bağımsız hareket etmeye başladığına değinildi.



İddianamede, evli ve 4 çocuk babası olan 44 yaşındaki Enver Başaran'ın seçim dönemlerinde kendine yakın seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarının paralel yapı ile uğraştığı için oyunun yüzde 25'lere kadar düştüğü yönünde konuşmalar yaptığı ve bu yönde bir algı oluşturmaya çalıştığı vurgulandı. Başaran'ın FETÖ liderinin babasının adını taşıyan Ramiz Efendi Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı bildirilen iddianamede, "Şüphelinin bir ortamda AK Parti'nin yolsuzluklarından dolayı vatandaşın bu seçimde Saadet Partisine oy vereceği söyleminde bulunduğu, Cumhurbaşkanı'nın şehirlerde miting yapmasının AK Parti seçmeni üzerinde olumsuz etki yarattığı, çözüm süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı'nı her ortamda eleştirdiği ve 'Habur Sınır Kapısından giren mi terörist, yoksa namaz kılan, FETÖ'ye inanan mı daha çok terörist?' şeklinde beyanlarda bulunduğu tanık ifadelerinden anlaşılmaktadır" denildi.



DELİL LİSTESİNDE OLANLAR



Yine iddianamenin 10'uncu sayfasında 'Arama-el koyma sonuçları' kısmında Enver Başaran'ın belediyedeki makamında ve evinde ele geçirilenler tek tek dosyada yer aldı. Başaran'ın evinde yapılan aramalar listesinin üçüncü sırasında '1998 basım tarihli, iç kısmında Zaman Gazetesinin okuyucularına armağanıdır, Kuran-ı Hakim ve açıklamalı meali adlı kitap' denilerek yazıldığı ve Kuran'a el konulduğu belirtildi.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık Enver Başaran ile 3 avukatı hazır bulundu. 15 Temmuz akşamı yaşananları televizyondan öğrendiğini belirten Enver Başaran, 27 gün boyunca yapılan demokrasi nöbetlerinde yer aldığını, hem belediye bütçesinden, hem de kendi cebinden harcamalar yaptığını ifade etti. Ramiz Efendi öğrenci yurdunda toplantılara katılmadığını savunan Başaran, iddiaların asılsız, iftira ve kurgu olduğunu öne sürdü. Başaran'ın bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Özgür Ercan, "Kim neden iftira atsın?" diye sordu. Başaran, bu konuda şunları anlattı:



"OHAL bürosundaki komisyonda seçim döneminde bana rakip olan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü M.A. ile önceden polis memuru olan Y.G. var. Y.G., Göç İdaresine Müdür olmak istiyordu. Ben de kaymakama düz bir polisin müdür olarak atanmasının doğru olmayacağını söylemiştim ve kabul etmemiştim bu durumu. Ancak Göç İdaresi Genel Müdürü hemşehrisi olduğu için vekaleten atandı. Y.G.'nin eşi Kaymakam beyin sekreteri. Kaymakam bey iki gün sokağa çıkmayınca, benim onu şikayet edeceğimi söylemişler. Aramızda Y.G. ile bu nedenle sorun vardı. O yüzden böyle bir rapor hazırladı. Başbakanların 'ithal' olduğunu söylemem için cahil olmam lazım."



Başaran'ın avukatlarından Ahmet Haluk Terzioğlu, OHAL bürosunun 27 Ağustos'ta savcılığa yaptığı suç duyurusu ile soruşturma başladığını belirtti. Birşey çıkmaması üzerine Y.G.'nin gizli tanık ile tekrar savcılığa gittiğini aktaran Terzioğlu, müvekkilinin bu aşamadan sonra tutuklandığını, Abdurrahim Karakoç'un şiirinin dosyada delil olduğunu belirtti.



"KURANIN SUÇ DELİLİ OLMASINI KINIYORUM"



OHAL bürosunun raporunda yer alanların istihbarat raporlarında yer almadığına dikkati çeken avukatlardan Timurhan Gür ise, "Bir vazoyu korumak amacı ile sarılı Zaman Gazetesi delil olmuş. Yine delil listesinde Zaman Gazetesinin 1998 yılında okurlarına verdiği Kuran-ı Kerim var. İlk kez Kuran-ı Kerim delil listesinde oldu. Suç delili olmasını esefle kınıyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Enver Başaran'ın ByLock kullanıp kullanmadığının tespiti için Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı. Heyet, Başaran'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşmayı erteledi.



- Erzurum