Fetö'cü Olmakla Suçlanan Komiser Tutuklandı
KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 yaşındaki komiser Yasin Bilir, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.
KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 yaşındaki komiser Yasin Bilir, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser Yasin Bilir, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. İlçe polis merkezinde ifadesi alınan Bilir, sevk edildiği Develi Nöbetçi Mahkemesi'nde tutuklandı. - Kayseri