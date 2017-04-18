Fetö'cü Olmakla Suçlanan Komiser Tutuklandı

KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 yaşındaki komiser Yasin Bilir, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Fetö'cü Olmakla Suçlanan Komiser Tutuklandı

KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 yaşındaki komiser Yasin Bilir, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan Develi İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser Yasin Bilir, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. İlçe polis merkezinde ifadesi alınan Bilir, sevk edildiği Develi Nöbetçi Mahkemesi'nde tutuklandı. - Kayseri

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Develi İlçesi, Cumhuriyet, Kayseri, Develi, Polis, Terör, Su, Savcı, Tabanca