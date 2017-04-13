Fetö'cü "Abla"Dan KPSS İtirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan tutuksuz sanık Tuğba Eral, sınavdan birkaç gün önce "Örgüt abisi"nden soruları temin ettiği itirafında bulundu.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamede, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "Resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Eral'ın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemiyle yaptığı itiraflara yer verildi.



İddianamedeki ifadelerinde Eral, soruların sızdırıldığı 2010'daki KPSS puanıyla kamuya atandığını, hakkında soruşturma açılmadan önce İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığını, eşi kurmay yüzbaşı Ali Emre Eral'ın da 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.



Eral, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümünde öğrenci olduğu sırada FETÖ ile tanıştığını, "Cemaatin" yurt ve evlerinde kaldığını belirterek, mezun olduktan sonra örgütün yurt dışındaki kolejlerinde görev yapmak istediğini ancak ailesinin buna engel olduğunu anlattı.



Soyismini hatırlayamadığı ancak görmesi halinde teşhis edebileceği Gülay isimli, Barbaros FEM Dershanesinde biyoloji öğretmeni olarak görev yapan "Cemaat ablası"nın kendisine, "Madem sen yurt dışına gidemedin, bizim uygun gördüğümüz birisi ile evlen." dediğini aktaran Eral, "Yurt dışına gidebilecek birisi olursa onunla evlenebileceğimi söyledim. Gerçek adı Murat, kod adı 'Burak' olan tarih öğretmeni cemaat abisi ile görüştüm. Eşimle bu abinin evinde görüşerek evlilik konusunda karar aldık. Eğlenceli salon düğünü ile evlendik. Normalde böyle bir düğün yapılmıyor fakat asker eşi olduğum için tedbiren bu şekilde evlendik." dedi.



"Ev abisi KPSS sorularının CD'de getirdi"



Eral, soruları çalınan 10 Temmuz 2010'daki KPSS'den yaklaşık 1 ay önce soruların kendisine cemaat abisi tarafından verildiğini kabul ederek, şunları kaydetti:



"Soyismini Türker veya Türkel olarak hatırladığım, Maltepe'de oturan şahıs ev abimiz oldu. KPSS'den iki veya üç gün önce bu şahıs evimize geldi. 2010 KPSS sorularının içerisinde bulunduğu CD'yi vererek 'bunları ezberlememi' söyledi. 'Bunu hiç kimseye söylemememizi, bu konuyla ilgili de yemin vermemizi' istedi. CD'yi açıp baktığımda genel kültür ve genel yetenek sorularının tamamını, eğitim bilimlerinin de hatırladığım kadarıyla üç sorusunun eksik olduğunu gördüm. Soruları bize getiren ev abisi 'özellikle eğitim bilimlerinden bütün soruları yapmamamı, bazılarını yanlış yapmamı veya boş bırakmamı' tembihledi. Bu şekilde 2010 KPSS sorularının tamamını aldım. 10 Temmuz 2010 günü sınava girdiğimde yaklaşık 2-3 gün önce bana gelen CD içerisindeki soruların birebir aynısının çıktığını gördüm."



Cemaat abisinin telkini üzerine eğitim bilimlerinden bir soruyu boş bıraktığını, genel kültür ve yetenek bölümünde ise bazı soruları yanlış yaptığını belirten Eral, daha sonra bu sınavdan aldığı puanla İstanbul Valiliğine memur olarak atandığını söyledi.



"ByLock'u tabletime cemaat abisi yükledi"



Eşinin kurmaylık öğrenimini tamamlamasının ardından önce Gölcük'e, oradan da Ankara'ya tayin olduklarını anlatan Eral, burada tanıştıkları cemaat abisinin tabletine örgütün şifreli yazışma programı ByLcok'u yüklediğini kaydetti.



Eral, "Türkçeci olan, Hoşdere'de bir etüt merkezi sahibi olan şahıs, hem ev abiliğimizi yaptı hem de o dönem markasını hatırlamadığım bir tablet aldırarak cemaatçilerin kendi aralarında haberleşme sağlamak için kullanmış oldukları Bylock programını kendisi yükledi. Bu programda genellikle dualar okurduk. 14 Temmuz gecesi saat 21.00'de bu program üzerinden Keklik Pınarı'nda evine çağırarak yarın üstlerimizin emirlerine itaat etmemizi söyledi." ifadelerini kullandı.