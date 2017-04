Fethullah Gülen'in Avukat Ilk Kez Hakim Karşısında

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında 'FETÖ-PDY üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanan Fethullah Gülen'in 25 yıllık avukatı Fetih Ün, ilk defa hakim karşısına çıktı. Ün, "Örgüt ile ilgim varsa Allah kahretsin" dedi.



Fethullah Gülen'in Türkiye'de 24 yıl önce vekalet verdiği kişi olan İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Fetih Ün, geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan gözaltına alındı. 1989 yılından 2015 yılına kadar Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya 6 -7 kez gidip geldiği ve görüştüğü belirtilen avukat Ün, sevk edildiği mahkeme tarafından denetimli serbestlik ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı, hakimliğin verdiği karara itiraz edip, tutuklanmaya yönelik yakalama kararı talebinde bulundu. Bir üst sulh ceza hakimliği talebi yerinde gördü. Hakkında tutuklama kararı bulunan Fetih Ün, duruşmaya girmek için Bayraklı Adliye Sarayı'na gelince, adliye karakolunda görevli polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan Fetih Ün'ün yüzüne karşı tutuklanma kararı okundu ve tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı sanık Fetih Ün hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı.



Fethullah Gülen'in yaklaşık 25 yıldır avukatlığını yapan İzmir Barosuna kayıtlı Fetih Ün, FETÖ/PDY örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Fetih Ün, sanığın 3 avukatı ve ailesi katıldı. Evli, üç çocuk babası ve aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu yoklamada belirten sanık Fetih Ün'ün ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı.



"ALLAH BENİ KAHRETSİN"



İddianamede geçen iddiaların hiçbirini kabul etmediğini söyleyen Fetih Ün, "Fethullah Gülen benim müvekkilim olur. Amerika'ya gittiğim doğrudur. Gülen'in 26 yıldır eski avukatı olduğum için tutuklandım. Örgütle her hangi bir bağlantım yok. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi ile bir ilgim yok. Ben kesinlikle kimseye baş eğmedim, kimseden emir ve talimat ta almadım. Darbe girişiminde kim bulunduysa onların karşısındayım. Hani yapılanmayla ilgili bir bağlantım yok. 1989 yılında Gülen'in tazminat davaları dışında başka davalarına bakmadım. Ben sadece bende bulunan davalarına baktım. Örgütle ilgim varsa Allah kahretsin. Böyle bir örgütün varlığından haberim yok. Hiçbir zaman da yer almadım" dedi.



Irmak TV'de verdiği bir röportajdaki konuşmalarının da iddianamede suç olarak yer aldığını söyleyen Fetih Ün, "Irmak TV yasal olarak kurulan bir televizyondu 6 aydır tutukluyum. İddianamenin ilk 17 sayfasında örgütün örgüt yapısı anlatılıyor. Ben bu örgütün hiçbir yapılanmasında yer almadım. Bir röportaj verdim, başım belaya girdi. Hizmet harekatında da bulunmadım. Sohbet ve toplantılara da katılmadım. Himmet ve zekat vermedim ve toplamadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık Fetih Ün, yaklaşık 2 saat mahkeme heyeti karşısında kendini savunarak ifade verdi.



TANIK CEMAAT İLE İLGİSİNİ ANLATTI



Sanığın ifadesinin ardından tanıklar dinlenmeye başladı. Tanık olarak dinlenen Erkan B., "Fetih Ün cinayet suçundan yargılanan babamın avukatlığını yaptı. Bize hoca efendi ve cemaatin avukatı olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ve soruşturma savcısını tanıdığını, babamın davasının kolay yoldan hallolacağını, daha çabuk tahliye olacağını söyledi. Pensilvanya ya gidip Gülen'le görüşme yaptığını da belirtti. Babamın davasında hakim ve savcıların yardımcı olacağını söyledi. Kendisine düşmanlığım yok. Vatandaşlık görevimi yaptım. İnternette Irmak TV'de yaptığı röportajı görünce babamın avukatlığından, Yargıtay aşamasında azlettik" diye konuştu.



FETHULLAH GÜLEN'İN TALİMATLARINI YERİNE GETİRİYORDU



Mahkeme başkanı, tanık Nurettin Veren'in Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadesini okudu. Veren'in ifadesinde Fetih Ün'ün, 'Fethullah Gülen ile maddi ve manevi yönden bağlantıları vardı. Fetullah Gülen'den gelen talimatları yerine getiriyordu. Hücre yapılanmasında önemli yeri vardı. Avrupa koordinasyonunu sağlıyordu. Tüm Türkiye'de FETÖ'nün avukat yapılanmasını yönetiyordu. Fethi Ün, 15 Temmuz öncesi ve sonrası davaları sulandırıyordu. Ün, Fethullah Gülen'in yanına çok kez gitmiştir. Deşifre olunca da onun yerine başka avukat atandı. Örgütte yeri bir başkaydı' dediği belirtildi.



TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİ



Sanık Fetih Ün ise tanıkların ifadelerini kabul etmediğini ve delile dayanılmadan kendisine iftira atıldığını, iki tanıkla da aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanığın avukatları ise müvekkillerinin aleyhinde olan hususları kabul etmediklerini, müvekkilleri Fetih Ün'ün tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.



(Atakan Şen /İHA)