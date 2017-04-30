Fethiyespor Mutlu Bitirdi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Fethiyespor, kümede kalmanın sevincini yaşıyor. Son haftaya düşme riskiyle giren Fethiyespor'da Teknik Direktörü Fatih Kavlak istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Bizim için lige tutunmak önemliydi. Kaybetseydik Bucaspor'u yenen rakibimiz Anadolu Üsküdar, bu galibiyetle üzerimize çıkacaktı ve küme düşen taraf biz olacaktık. İstediğimizi alarak sezonu 2'nci Lig'de noktaladık" diye konuştu. - Fethiye