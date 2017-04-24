Fethiyespor İnanıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Keçiörengücü'nü 3-0'lık skorla geçip bitime 1 hafta kala düşme potasından kurtulan Fethiyespor küme kalacağına inanıyor. Başkan Okan Uysal, düşme potasındaki Anadolu Üsküdar ile aralarında 3 puan fark bulunduğu belirterek, "Son hafta play off'u garantileyen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacağız. Oradan alacağımız 1 puan bile yeterli olacak. Anadolu Üsküdar'la ikili averajlarımız eşit. Genel averajda ise rakibimizde 5 gol öndeyiz. Bana göre biz ligde kaldık. Sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum" diye konuştu.



Yönetim olarak çok büyük baskı da hissettiklerine değinen Uysal, "Takımız şampiyon olabilecek kapasitedeydi. Fakat maalesef bu konuma geldik. Fethiye'nin çok iyi kenetlenmesi gerekiyor. Dünkü Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerimiz harikaydı. Keşke tüm sezon böyle görüntüler verebilseydik. Bize şimdiye kadar destek veren herekese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - Fethiye