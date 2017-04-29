Festivale Katılan Konuklara Hediyeler Verildi



MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında ilimize gelen yabancı konuklar ve kardeş belediye temsilcileri onuruna Fatih Sergi Salonu'nda kokteyl verdi.

Bu yıl 477.'si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katılmak üzere şehrimize gelen yabancı konuklar ve kardeş belediyeler onuruna kokteyl verildi. Kokteyle Manisa Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, yabancı ülkelerden gelen konuklar ve kardeş belediyelerin temsilcileri katıldı.

'Geleneğimizi Yaşatmak İçin Çalışıyoruz'

Kokteyle katılan konuklarla tek tek ilgilenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı konuşmada bu yıl 477.'si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde yabancı misafirler ve kardeş belediye temsilcileri ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "477 yıldır kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali dolayısıyla sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, Manisa'mıza hoş geldiniz diyorum. 5 asra yaklaşan bir gelenek olan Mesir Macunu Festivali, yurt içinden ve yurt dışından binlerce insanı Manisa'mızda buluşturuyor. Yerel yönetimler olarak bizler de, bu köklü geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde miras bırakılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

'Türk Misafirperverliğini Göstermekten Onur Duyuyoruz'

Manisa'nın çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı ve medeniyetler beşiği bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Cengiz Ergün, "Manisa; çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, medeniyetler beşiği olmuş, tarihi mitolojik döneme dayanan güzel bir şehir. Bu güzel şehirde sizleri ağırlamak ve Türk misafirperverliğini sizlere göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Manisa'mızda bulunduğunuz süre içerisinde sizlerin de bizden, misafirperverliğimizden ve şehrimizin güzelliklerinden memnun kaldığınızı umuyorum" dedi.

Barış ve Kardeşlik Mesajları

Bu tür festivallerin barış ve kardeşlik mesajı içerdiğini vurgulayan Başkan Ergün, "Festivaller, şenlikler ve bunun gibi etkinlikler, barış ve kardeşlik mesajı içeren önemli organizasyonlardır. Dünyayı sevginin, barışın, eşitliğin ve kardeşliğin kurtaracağını savunanlardanım. Manisa'da hüküm sürmüş Lidyalılardan Osmanlı İmparatorluğu'na kadar tüm uygarlıklar da, bu topraklara barış ve kardeşliğin hakim olması için çalışma içinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözünü kendimize ilke ederek, atalarımızdan aldığımız bu güzel etkinlikleri, bu duygularla gelecek nesillere taşımanın çabasını gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sevgi dili dillerin en üstünüdür. Çünkü biliyoruz ki, siyahın beyazdan, zenginin fakirden, erkeğin kadından üstün bir yanı yoktur. Bunu hayata geçirip, gelecek kuşaklara bunu aşılayabilirsek, dünya çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir yer haline gelecektir" diye konuştu.

477. Yıllık Köklü Gelenek

Katılımcıları Manisa'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Büyükşehir Manisa'nın her geçen gün değişen ve gelişen yüzünü ve Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini kısa bir süre de olsa sizler de gördünüz ve tanıklık ettiniz. 477 yıllık bu köklü gelenek vesilesiyle bir arada olmamız ve dostluğumuzu pekiştirmemiz bizleri memnun etmiştir. Ukrayna, Polonya, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli büyükelçileri, kardeş şehirlerimizin kıymetli belediye başkanları ve burada bulunan herkesi bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Sırbistan, Litvanya, Makedonya, Hindistan, Arnavutluk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova ve Romanya halk dansları topluluklarına da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Vali Güvençer; 'Bu Ortak Mutluluğu Bizler Başardık'"

477.'si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Festival boyunca sizleri Manisa'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Salı sabahı başlattığımız bu etkinliğin iyi geçmesini dileyerek güzel bir başlangıç yaptık. Görüyoruz ki hepimiz Salı gününden daha mutlu ve huzurluyuz. Çünkü iyi insanlar, iyiliklerin yaşadığı ve yaşatıldığı ülkelerden iyi bir şehre selamla geldiler. Geride bıraktığımız 5 gün içerisinde sevgilerimizi ve ilgilerimizi birleştirerek bu ortak mutluluğu bizler başardık. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki iyiliği oluşturan değerler insanlığı oluşturan değerler ortak kazancıdır. Hepimizin özlediği dünya barışını doğuracaktır. Birlik ve beraberliğe ortak sahip olduğumuz gibi dünya barışı da hepimizin sorumluluğundadır. Bu güzel buluşmaların hedefi, dünya barışını korumak ve yükseltmektir. İnşallah sizler Manisa'dan iyilikler, güzellikler yüklenmiş olarak ülkelerine dönmüş olursunuz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

'Geleneğin Özünde Barış, Yardımseverlik Var'

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katılan konukları teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 477 yıllık köklü geleneğin özünde barışın, yardımseverliğin olduğunu belirterek, "Manisa'dan en güzel anılarla ayrılmanızı temenni ediyorum. Tekrar katıldığınız ve bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yabancı Konuklara Hediyeleri Verildi

Konuşmaların ardından yabancı konuklara protokol üyeleri Manisa'nın simgelerinden oluşan hediyeler takdim ettiler. Yabancı konuklar ayrıca 477. Kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katılmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, ülkelerinin simgesel ürünlerini protokol üyelerine hediye ettiler.



