Festival Voleybol' Bursa'da

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Türkiye Festival Voleybol Turnuvası'nın ikincisi, Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Bursa'da gerçekleştirilecek. Mayıs ayında yapılacak turnuvada Bursa'nın Türkiye'nin dört bir yerinden 5000 sporcu ve ailesine ev sahipliği yapacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, festival boyunca gündemin sadece voleybol ve spor olacağını söyledi.



Başkan Altepe, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ'ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Yolu'ndaki ana binasında gerçekleşen ve Büyükşehir Belediyespor yöneticilerinin de iştirak ettiği ziyarette, BUTTİM yerleşkesinde yapılacak organizasyon ele alındı. Başkan Altepe, 1 ay boyunca sporcu ve ailelerini iyi ağırlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Konuşmasında ülke çapındaki organizasyonların Bursa'da olmasının ve sürdürülebilir hale gelmesinin önemine işaret eden Recep Altepe, "Bizim en büyük hedeflerimizden biri Bursa'nın 7'den 70'e spor şehri olmasıdır. Voleybol da her yaştan insanın oynayabileceği bir spor dalıdır. Bu nedenle Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği turnuvayı çok önemsiyoruz. Sürekli hale gelmesini ve şehrimizde yapılmasını istiyoruz" dedi.



TVF Başkanı Akif Üstündağ ise, desteği için Altepe'ye teşekkür etti.



İlki İzmir'de düzenlenen Türkiye Festival Voleybol Turnuvası, Mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden 5000 sporcu ve ailesinin katılacağı organizasyonda dopingle mücadele, temel teknik eğitim, hareket eğitimi, voleybol oyun kuralları, kondisyon ve beslenme konulu seminerler de düzenlenecek. - BURSA