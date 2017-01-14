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'Testere'nin Yüzündeki Maske 'Call of Duty' Karakterlerinin Maskesiymiş

'Testere'nin Yüzündeki Maske 'Call of Duty' Karakterlerinin Maskesiymiş

Bingöl'de çekilen ve sosyal medyada 'Testere' lakabıyla fenomen olan askerin yüzündeki maske, ünlü bilgisayar oyunu 'Call of Duty'deki karakterlerin taktığı maskeymiş.

'Testere'nin Yüzündeki Maske 'Call of Duty' Karakterlerinin Maskesiymiş

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında başlatılan operasyonlarda terör örgütüne ait sığınıklar imha edilirken, operasyon -10 dereceye kadar düşen soğuklarda yapılıyor. Güvenlik güçleri, 2 metre kalınlığa ulaşın karda özel kıyafetleriyle korunuyor. Kar kamuflajlı bu askerin fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kısa sürede sosyal medyada fenomen olan fotoğrafta elinde karda kamufle olması için beyaz kumaşla kapladığı tüfeği olan bir asker yüzünde maske ile görülüyor.


MASKENİN SIRRINI OYUN TUTKUNLARI BİLİYOR

Bu maskenin sırrını oyun tutkunları iyi biliyor. Dünyanın en çok satan oyunlarından Call of Duty'nin 'Göreve çağrı' adli bölümünde ABD özel kuvvetlerine bağlı 'Hayaletler' birimi üzerine kuru kafaya benzer beyaz sembol olan maske takıyor.


ÜLKEMİZDE DE GENİŞ HAYRAN KİTLESİ VAR

Askerin yüzünde ise ünlü bilgisayar oyunu 'Call of Duty'deki karakterlerin taktığı maske var. Activision firmasının ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyun serisinin 2013 yılında piyasaya sürülen 'Ghosts' adlı bölümünde, Amerikan özel kuvvetlerine bağlı 'Hayaletler' (Ghosts) adlı birimin, ABD'yi işgal eden Güney Amerika güçlerine karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Oyunda özel birime bağlı askerler üzerinde kuru kafaya benzer beyaz bir sembolün olduğu maskeler takıyor.

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