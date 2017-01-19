Fenerbahçe, Panathinaikos'u Ezdi Geçti: 84-63

FutbolArena - Euroleague normal sezon 18. hafta maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 84-63'lük skorla geçti ve rakibine tam 21 sayı fark attı.



EUROLEAGUE PUAN DURUMU



Fenerbahçe bu maçın ardından 11. galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi. Panathinaikos ise 8. mağlubiyetini alarak 6. sıraya geriledi.



İşte Euroleague'de puan durumu



1 CSKA Moscow 18 14-4



2 Real Madrid 17 12-5



3 Olympiakos 17 12-5



4 Baskonia 17 11-6



5 Fenerbahçe 18 11-7



6 Panathinaikos 18 10-8



7 Crvena Zvezda 17 9-8



8 D.Doğuş 17 9-8



9 A. Efes 17 8-9



10 UNICS Kazan 17 7-10



11 Barcelona 17 7-10



12 Brose Basket 18 7-11



13 Zalgiris 17 6-11



14 M.Tel Aviv 17 6-11



15 Galatasaray 17 5-12



16 EA7 Milano 17 4-13



Luigi Datome'nın Euroleague performansı



Fenerbahçe'de 16 sayı atan Luigi Datome sarı lacivertliler için en çok skor üreten isim olurken, Pero Antic 8 kez ile en çok ribaund alan isimdi. Bogdan Bogdanovic de 5 asistle Fenerbahçe'nin en çok asist yapan ismi oldu. Öte yandan Beanc'ten katkı sağlayan Ahmet Düverioğlu da 13 sayı 4 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi.



Panathinaikos'ta ise Mike James 25 sayılık performansı ile maçın en skorer ismi oldu.



Fenerbahçe'nin Euroleague fikstürü



Fenerbahçe'nin Euroleague'deki bir diğer müsabakası 24 Ocak'da UNICS deplasmanında olacak. Fenerbahçe bu maçın ardından da 26 Ocak'ta sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Fenerbahçe bu maçın ardından da 2 Şubat günü Euroleague'in lideri CSKA Moskova'yı sahasında ağırlayacak.



Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile CSKA Moskova geçen sezon Euroleague'in final maçında karşı karşıya gelmişlerdi.