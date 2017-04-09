Fenerbahçe'nin Transfer Listesi Belli!

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi:



Yarmolenko'da rakip çok



Taraftarları yeniden tribünlere çekmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, camiayı havaya sokacak bir yıldız transferinin şart olduğu görüşünde. 1 nuramalı hedef Andriy Yarmolenko. Ukraynalı kanat oyuncusunu almak çok zor ama imkansız değil.



İngiltere'den ve İtalyan'dan başka talipleri de olan Yarmolenko konusunda yönetim imkanları sonuna kadar zorlayacak. Bu transferde sponsor kozu da kullanılacak. Kariyeri boyunca Ukrayna dışına çıkmayan Yarmolenko bu sezon 25 maçta 8 gol atıp, 5 asist yaptı.



Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda onun adı yazıyor: Taison. Son 1 senedir Ukrayna pazarını yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk'in yıldızını çok istiyor.



Aralık ayında sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübüne 5 milyon Euro'luk teklif yapılacak. Shakthar'da kalmayı düşünmeyen Taison için Ukrayna ekibinin bu öneriyi kabul etmesine kesin gözle bakılıyor.



Jeremain Lens için pres vakti



Bu sezon Fenerbahçe'nin en kilit ismi olan Jeremain Lens konusunda transfer çalışmaları iyice hızlandı. Sarı-Lacivertli yönetim, Sunderland'e bonservis konusunda pres yapıyor.



Yıldız kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'de kariyerini sürdürmek istemesi, Kanarya'nın en büyük kozu. Ada ekibi, Premier Lig'de son sırada yer alıyor ve kümede kalmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Yönetim sezon bitmeden Lens konusunda prensip anlaşmasına varmak istiyor.



Mehmet Ekici'ye yakın takip



Trabzonspor'da devre arasından bu yana kadro dışı olan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayıyor. Maç temposundan uzak kaldığı bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdüren ve açık kapatmaya çalışan gurbetçi futbolcunun durumu yakından takip ediliyor.



Sezon sonunda boşa çıkacak olan Ekici için bonservis bedeli ödenmeyecek. Fenerbahçe'nin profesyonelleri, Mehmet Ekici'den son durumuyla ilgili de sürekli bilgi alıyor.



(Fanatik)