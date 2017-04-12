Fenerbahçe'nin Teklifi Ortaya Çıktı!

Sarı-lacivertlilerin, Taison'a yıllık 4 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.



Taison Freda transferinde önemli rakipleri bulunan Fenerbahçe'nin ciddi bir kozu var. Sarılacivertliler, FFP nedeniyle yüksek bonservis ödeyemiyor ancak yıllık ücretle oyuncuyu ikna edebiliyor. Yazın sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak olan Taison için yapılacak maaş önerisi, sarı-lacivertlileri rakiplerine göre bir adım öne geçirebilir.



Sarı-lacivertlilerin, Taison'a yıllık 4 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu transferde en önemli sıkıntı ise oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 1 Ocak 2018'e kadar sözleşmesinin olması.



Yönetim, Karavaiev transferiyle sıcak ilişkiler kurulan Shakhtar Donetsk kulübüne cüzi bir bonservis ödemesiyle bu sorunu halledebileceğine inanıyor. Shakhtar'ın Taison Freda'yı 2 milyon euro karşılığı bırakacağı bildirildi.



(Sabah)