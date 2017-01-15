Fenerbahçe'nin En Büyük Silahı

FutbolArena Detay - Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 17 maç sonunda 36 gol atarak, maç başına 2.1 gol ortalaması yakalarken; bunların 13'ü duran toplardan geldi. Fenerbahçe'de atılan 13 duran top golünün 4'ü de penaltılardan kaydedildi.



FENERBAHÇE'NİN DURAN TOP GOLÜ ATTIĞI TAKIMLARI



Fenerbahçe bu sezon duran top gollerini Kayserispor, Gaziantepspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında buldu.



Sarı-lacivertliler geçen sezon Vitor Pereira yönetiminde ise 34 haftada 6'sı penaltıdan olmak üzere 14 ölü top golü atmıştı.