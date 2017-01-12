Fenerbahçe Maçının Yıldızı Caleb Ekuban Konuştu

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin Antalya kampında karşı karşıya gelip, 3-1 kazandığı Partizani Tirana maçında rakibin tek golünü atan ve oynadığı futbolla beğeni kazanan Caleb Ekuban gelecekle ilgili açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe maçına kötü başladıklarını söyleyip, sonradan toparlandıklarını dile getiren Caleb Ekuban; kendi performansından da memnun olduğunu aktardı.



Calub Ekuban, transfer iddiaları üzerine sorulan bir soruya da şöyle yanıt verdi; "Tribünde tabii ki farklı kulüp yöneticileri vardı. Kulübüme bir teklif gelebilir. Bilmiyorum. Ben günü düşünerek yaşıyorum. İşimde en iyisini yapmak istiyorum. Partizani'ye odaklanmış durumdayım. Arnavutluk Ligi'nde şampiyonluğa inanıyorsak, %110'umuzu vererek oynamalıyız" dedi.