Fenerbahçe Kulübü: "Terörü Lanetliyoruz"

Fenerbahçe Kulübü, Diyarbakır'daki hain terör saldırısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;



"Bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polislerimize hain bir terör saldırısı düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu hain saldırıları nefretle kınıyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz."



İSTANBUL / DHA