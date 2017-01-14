Fenerbahçe ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın yaklaşık 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.
İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 27 Mart 2004 tarihinde Adana 5 Ocak Stadı'ndaki son randevuyu Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan mücadelede, geride kalan 42 lig maçından 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 71 golüne, turuncu-beyazlılar 31 golle yanıt verdi.
Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0, Adana'da da 2-1'lik skorla galip geldi.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile Adanaspor, İstanbul'da 21 kez lig maçında karşılaştı.
Sarı-lacivertliler bu maçlardan 13'ünü kazandı, Adanaspor 4 kez deplasmanda galip geldi. İstanbul'daki 4 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 41, Adanaspor 14 gol attı.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1998-1999 sezonunda evinde 6-0'la aldı.
Adanaspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 7 lig galibiyetinden 5'ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 4-2, 2002-2003 sezonunda da Adana'da 3-1 galip geldi.
İki takım arasında en gollü maçlardan biri de 1980-1981 sezonunda Adana'da 3-3'le yaşandı.
Fenerbahçe ile Adanaspor 13 Yıl Sonra Karşılaşacak
Fenerbahçe ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın yaklaşık 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.
Fenerbahçe ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın yaklaşık 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.