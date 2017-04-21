Fenerbahçe, Final-Four'a Yakın

THY Euroleague play-off serisinin ikinci maçında da Yunan rakibi Panathinaikos'u deplasmanda 80-75 mağlup eden Fenerbahçe, seride 2-0 öne geçti ve Final-Four adına büyük avantaj sağladı.



THY Euroleague'de play-off turuna yükselen 3 Türk takımından biri olan Fenerbahçe, adım adım Final-Four'a yaklaşıyor. Çeyrek Final'de Panathinaikos ile eşleşen ve saha avantajı elinde bulunmamasına rağmen ilk maçta rakibini 71-58'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, dün akşam oynanan turun ikinci karşılaşmasında da Yunan temsilcisini 80-75 yenerek son dört adına önemli bir başarıya imza attı. Serinin üçüncü maçını 25 Nisan Salı günü İstanbul'da oynayacak olan Kanarya, bu mücadeleyi kazanması halinde Final-Four'a yükselecek. Eğer 25 Nisan'da oynanacak maçı Panathinaikos kazanırsa diğer karşılaşma 27 Nisan Perşembe güne yine Ülker Arena'da oynanacak.



Rakibine karşı büyük bir avantaj sağlayan sarı-lacivertli takım, İstanbul'da oynayacağı iki karşılaşmanın birinde Yunan ekibini yenerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. - İSTANBUL