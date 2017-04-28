Fenerbahçe'den Yıllık 5 Milyon Euro!

Önümüzdeki sezon UEFA ile yapılan finansal fair play çerçevesinde mümkün olan en iyi kadroyu kurarak şampiyonluk yarışının güçlü adayı olmayı hedefleyen Fenerbahçe, daha önce listesine aldığı O.Lyon'un yıldız oyuncusu Mathieu Valbuena için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2018'de bitecek olan Valbuena için cüzi bir bonservis ücreti ödemeyi planlayan Sarı-Lacivertli yönetimin, oyuncuya verilecek para konusunda ise cömert davranacak. Fenerbahçe yönetimi kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Valbuena'ya yıllık 5 milyon Euro teklif yaptı. Fransız sol kanat oyuncusunun bu teklifi kabul ettiği ancak kulübeyle olan bonservis meselesinin çözülmesi gerektiği belirtildi.



?ÇABUKLUĞUNU TEKNİĞİYLE BİRLEŞTİRDİ



Forvet hattının solunda forma giyen Valbuena, daha önce forvet arkasında da birçok kez oynamıştı. Çabukluğunu, tekniğiyle birleştiren ve rakip defanslar için önlem alınması zor bir oyuncu tipi olan Valbuena, kariyeri boyunca 52 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giymiş ve bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Valbuena tranfser edilmesi durumunda üstün forvet özellikleri yanında topu tutma becerisiyle de Fenerbahçe'ye güç katacak bir oyuncu.



VALBUENA İÇİN DE BÜYÜK FIRSAT



Valbuena önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyerse en iyi parayı kariyerinin son döneminde kazanmış olacak.



(Takvim)