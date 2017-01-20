Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor'un Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.



UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekimi sonucunda; Fenerbahçe Rusya'nın Krasnodar, Beşiktaş İsrail'in Hapoel Beer-Sheva, Osmanlıspor ise Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile eşleşti.



Üç takım da 16 Şubat'taki ilk maçlarını deplasmanda, 23 Şubat'taki ikinci maçlarını ise evinde oynayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nu 13, Osmanlıspor da L Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kalmayı başarmıştı.



Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 7 puan ile üçüncü olmuş ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler Athletic Bilbao-APOEL



Legia Varşova-Ajax



Anderlecht-Zenit St. Petersburg



Astra-Genk



Manchester United-St-Étienne



Villarreal-Roma



Ludogorets-København



Celta-Shakhtar Donetsk



Gent-Tottenham Hotspur



Rostov-Sparta Praha



Mönchengladbach-Fiorentina



AZ Alkmaar-Lyon



PAOK-Schalke Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi Avrupa Ligi'nden önce ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kura çekimi yapıldı.



Buna göre eşleşmeler şöyle oldu:



Manchester City-Monaco



Real Madrid-Napoli



Benfica-Borussia Dortmund



Bayern Münih-Arsenal



Porto-Juventus



Bayer Leverkusen-Atletico Madrid



Paris St-Germain-Barcelona



Sevilla-Leicester City



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 14-15-21-22 Şubat'ta, rövanşları ise 7-8-14-15 Mart tarihlerinde oynanacak.