Fenerbahçe, Adanaspor'u Konuk Edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün ilk maçında yarın Adanaspor'u konuk edecek.



Süper Lig'de 16 haftalık bölümü 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ligin ikinci bölümüne iyi başlamayı hedefliyor.



Son iki maçında Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, ligin son sırasındaki rakibi karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.



Ligde 10 puanla son sırada yer alan Adanaspor ise son iki maçında çıkışa geçti. Turuncu-beyazlılar, son iki maçta Kayserispor'u yenip Medipol Başakşehir'le berabere kaldı ve 4 puanı hanesine yazdırdı. Levent Şahin yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele edecek.



Fenerbahçe ile Adanaspor arasında yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek.



Volkan Şen yok



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, sakatlığı nedeniyle Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertlilerin 1 haftalık Antalya kampında Denizlispor'la oynadığı hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanan Volkan, Adanaspor maçında takımını yalnız bırakacak.



Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrılıp izinli olarak Hollanda'ya giden Van Persie'nin de hazır olmadığı gerçekçesiyle Adanaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.



Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan Moussa Sow da yarın oynayamayacak.



Karavaiev ilk kez



Teknik direktör Dick Advocaat, şans vermesi durumunda Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.



Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilen Karavaiev'in Volkan Şen'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



Volkan Demirel, Kadıköy'de kalesini kapatıyor



Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Ülker Stadı'nda oynanan son 4 lig maçında da gol yemedi.



Sezonun en az gol yiyen takımlarından olan sarı-lacivertlilerde kaptan Volkan, son haftalarda Kadıköy'de başarılı bir performans sergiledi.



Volkan, Kadıköy'de son olarak 16 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor'dan Daniel Candeias'ın 59. dakikada attığı gole engel olamadı. Tecrübeli kaleci daha sonra Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapattı. Volkan, Süper Lig'de Kadıköy'de 391 dakikadır gol yemiyor.



Fernandao formda



Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, oldukça formda bir görüntü çiziyor.



Brezilyalı futbolcu, 5'i resmi 2'si özel olmak üzere son 7 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fernandao, sarı-lacivertli formayı giydi son 7 maçta 11 gol attı.



Sow'un milli takıma gitmesi, Van Persie'nin hazır olmaması, Emmanuel Emenike'nin de kadro dışı kalması nedeniyle Advocaat'ın elindeki tek golcü kalan Fernandao, formda grafiğini Adanaspor karşısında da sürdürmek istiyor.



Hasan Ali Kaldırım, ceza sınırında



Fenerbahçe'de Adanaspor maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, Adanaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin zirvesini ilgilendiren 18. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı olacağı için forma giyemeyecek.



Adanaspor'un deplasman galibiyeti yok



Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'de henüz deplasmanda galibiyet alamadı.



Oynadığı 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Adanaspor, deplasmanda galibiyet hasretini Fenerbahçe karşısında sonlandırmak için sahaya çıkacak.